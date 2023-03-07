Минобороны России определило порядок поступления граждан в добровольческие формирования. Соответствующий приказ, опубликованный на портале правовой информации, определяет требования и процедуры отбора для граждан, желающих стать добровольцами.
В ходе отбора кандидатов в добровольцы военным комиссариатам рекомендуется отдавать предпочтение россиянам, прошедшим военную службу и имеющим военно-учётные специальности. Кандидаты должны отвечать определенным требованиям к здоровью, быть мотивированными и успешно пройти психологическое тестирование.
Гражданам, принятым в добровольческие формирования, выдаются удостоверения, подтверждающие их статус. Также они должны пройти дополнительную подготовку, которая может занять не менее десяти дней.
Новый приказ регулирует порядок пребывания в добровольческих формированиях и исключения из них.
Добровольческие формирования — важный элемент национальной безопасности России. Новый приказ поможет обеспечить более эффективный отбор и подготовку граждан, желающих вступить в эти формирования. Кроме того, документ поможет улучшить контроль за бойцами и обеспечить их безопасность во время службы в добровольческих формированиях.
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