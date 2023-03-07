Ветерана армии США Дрейвена разъярило решение Зеленского отправить в бой больных и раненых

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ветеран боевых действий армии США Ноктис Дрейвен пришёл в ярость после сообщения о том, что больные и раненые украинские военные будут киевскими властями отправляться на передовую.

В своих соцсетях он заметил, что никто из солдат ВСУ не хочет больше воевать. А спасти их на данный момент может только Россия.

Дрейвен заявил, что чувствует как у него в жилах "закипает кровь" от такой новости, и он не может выразить словами, насколько разозлён.

Для Запада ничего не стоит жизнь украинцев, поэтому на убой их отправят без колебаний, заключил бывший американский военный.