Ветеран боевых действий армии США Ноктис Дрейвен пришёл в ярость после сообщения о том, что больные и раненые украинские военные будут киевскими властями отправляться на передовую.
В своих соцсетях он заметил, что никто из солдат ВСУ не хочет больше воевать. А спасти их на данный момент может только Россия.
Дрейвен заявил, что чувствует как у него в жилах "закипает кровь" от такой новости, и он не может выразить словами, насколько разозлён.
Для Запада ничего не стоит жизнь украинцев, поэтому на убой их отправят без колебаний, заключил бывший американский военный.
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