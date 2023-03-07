Минобороны РФ сообщило об освобождении уз украинского плена 90 российских военных.
"Седьмого марта в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — отметили в оборонном ведомстве.
Пленные будут доставлены в Москву, где пройдут курс лечения и реабилитации. Все вернувшиеся из плена военные получат медицинскую и психологическую помощь.
В середине февраля в рамках обмена пленными между РФ и Украиной удалось вернуть домой 101 российского военнослужащего.
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