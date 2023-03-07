На Угледарском направлении военнослужащие батальона ДНР "Каскад" после боя оказали первую помощь солдатам ВСУ, которые пытались закидать их гранатами. Большинство были уничтожены, а выжившие решили сдаться в плен войскам ВС РФ.
"Радуйся, живой остался, жить будешь. Отдадим тебя своим", — говорит слова поддержки российский боец, поддерживая пленного.
Среди раненых оказался и командир группы ДНР. Несмотря на это, первую помощь оказали военным ВС Украины, пишут военкоры "Русской Весны".
Ранее сообщалось, что в войсках ВСУ назвали имя попавшего на видео расстрелянного боевика. Предположительно, убитым является Тимофей Шадура. Он числится пропавшим без вести с 3 февраля.
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Армия России уничтожает колонны ВСУ, которые пытаются покинуть Артёмовск.