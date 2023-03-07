РВ: бойцы ОБТФ "Каскад" ДНР оказали первую помощь закидавшим их гранатами солдатам ВСУ под Угледаром

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Угледарском направлении военнослужащие батальона ДНР "Каскад" после боя оказали первую помощь солдатам ВСУ, которые пытались закидать их гранатами. Большинство были уничтожены, а выжившие решили сдаться в плен войскам ВС РФ.

"Радуйся, живой остался, жить будешь. Отдадим тебя своим", — говорит слова поддержки российский боец, поддерживая пленного.

Среди раненых оказался и командир группы ДНР. Несмотря на это, первую помощь оказали военным ВС Украины, пишут военкоры "Русской Весны".

Ранее сообщалось, что в войсках ВСУ назвали имя попавшего на видео расстрелянного боевика. Предположительно, убитым является Тимофей Шадура. Он числится пропавшим без вести с 3 февраля.