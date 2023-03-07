Публицист Миркин рассказал о значении Бахмута для Зеленского: США требуют решительного наступления

Многие эксперты сходятся во мнении, что военного смысла Украине удерживать Бахмут нет. Почему же Владимир Зеленский упорствует и продолжает оборону города, объясняет EADaily.

Публицист Сергей Миркин привёл цитату из речи соратника Дональда Трампа по республиканской партии Джоша Хоули. Американский политик заявил, что Украина должна продемонстрировать успех, так как США вложили в победу Украины огромные средства.

"Правительство стран-партнёров должно потребовать от Зеленского решительного наступления, чтобы мы видели, как используется наше оружие", — объяснил республиканец.

Хоули уверен, что только после очередной победы ВСУ последует новая порция военной помощи Украине.