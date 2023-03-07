RV: Опубликованы видеокадры колонны американских БМП M2 Bradley и бронемашин HMMW

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В районе Артёмовска продолжаются ожесточённые сражения. В Сети появились кадры большой колонны американской бронетехники, якобы движущейся к Бахмуту. Военные корреспонденты издания "Русская Весна" опубликовали видеозаписи.

В колонне присутствуют американские БМП M2 Bradley и бронемашины HMMWV ("Хаммеры"). Военкоры отмечают, что на самом деле техника направляется не в Артёмовск. Это лишь учения на полигонах НАТО, о чём прямо сообщают украинские ресурсы.

Ранее сообщалось, что в войсках ВСУ назвали имя попавшего на видео расстрелянного боевика. Предположительно, убитым является Тимофей Шадура.