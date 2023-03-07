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Силовые структуры

В районе Артёмовска продолжаются ожесточённые сражения. В Сети появились кадры большой колонны американской бронетехники, якобы движущейся к Бахмуту. Военные корреспонденты издания "Русская Весна" опубликовали видеозаписи.

В колонне присутствуют американские БМП M2 Bradley и бронемашины HMMWV ("Хаммеры"). Военкоры отмечают, что на самом деле техника направляется не в Артёмовск. Это лишь учения на полигонах НАТО, о чём прямо сообщают украинские ресурсы.

Ранее сообщалось, что в войсках ВСУ назвали имя попавшего на видео расстрелянного боевика. Предположительно, убитым является Тимофей Шадура.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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