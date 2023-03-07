Танки и пехота группировки "Отважные" российской армии прорывают оборону вооружённых сил Украины (ВСУ) на фронте в районе Сватово-Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Атаки штурмовых групп поддерживают огнём бронемашины, продолжается активное продвижение ВС РФ вперёд. Боевики ВСУ теряют один опорный пункт за другим, пишут репортёры.
Ранее в Сети появилось видео уничтожения российскими танкистами дома, в котором устроили позиции всушники, в Херсонской области.
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Армия России уничтожает колонны ВСУ, которые пытаются покинуть Артёмовск.