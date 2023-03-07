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Басурин: есть все предпосылки того, что Артёмовск будет оставлен ВСУ

1:09
Силовые структуры

Полковник ДНР Эдуард Басурин прокомментировал огромные потери ВСУ, которые несёт украинская сторона в районе Артёмовска.

Басурин: есть все предпосылки того, что Артёмовск будет оставлен ВСУ

Военный напомнил, что на "псевдо защиту" Артёмовска, а точнее, просто "на убой", киевские власти бросают всё новых неподготовленных бойцов и пересылают туда с других участков фронта технику, которой украинской армии всё равно остро не хватает.

Басурин подчеркнул, что сами украинские военные оценивают свои шансы выжить в Артёмовске невысоко, как 30 на 70.

На фоне таких обстоятельств полковник уверен, что Артёмовску осталось совсем недолго.

"На сегодня мы видим все предпосылки того, что Артёмовск будет оставлен.
Существует только один вопрос к
недоправительству Украины: "Сколько человеческих ресурсов вы готовы "уложить" ради вашей личной наживы и красивой картинки для ваших западных хозяев?", — задал вопрос Басурин в своём Telegram-канале.

Ранее полковник говорил, что взятием Артёмовска российские военные "растянут ВСУ на шпагат".

 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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