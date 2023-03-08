Conflict Intelligence Team: Артёмовск находится в оперативном окружении

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска закончили оперативное окружение Артёмовска (Бахмута), положение группировки ВСУ критическое, гласит новая сводка раcследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT).

Эксперты отмечают, что позиции ВС РФ, находящиеся вблизи населённого пункта Хромово, позволяют армии России полностью контролировать дорогу на Часов Яр.

Аналитики CIT уточнили, что под контролем националистов остаётся западная часть Артёмовска, то есть кварталы за рекой Бахмутка.

Ранее стало известно, что российским бойцам десантных подразделений удалось пресечь новую попытку прорыва боевиков в ЛНР.