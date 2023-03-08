Применение ВС РФ бомб УПАБ-1500 спутало планы Киева по весеннему контрнаступлению

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После того как российская авиация применила высокоточные мощные бомбы УПАБ-1500 по позициям боевиков в Донбассе, в Генштабе ВСУ начали сомневаться о целесообразности весеннего наступления.

Представители украинского командования и западные консультанты были напуганы лёгкостью, с которой сверхмощные авиационные боеприпасы уничтожают военные укрепления, пишет издание PolitPuzzle.

"Американскими и украинскими генералами детально обсуждались возможные контрмеры русской армии, и как на них реагировать. Но военные игры прошли без анализа фактора применения нашей авиацией УПАБ-1500", — сообщают авторы материала.

Планы нанесения контрудара по позициям ВС РФ Киевом сейчас поставлены на паузу, поскольку украинские власти понимают, что новые бомбы попросту уничтожат атакующие части ВСУ.

Ранее военный эксперт призвал вернуться к идее нанесения ударов по центрам принятия решений, "чтобы мало не показалось этим негодяям".