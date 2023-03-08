ISW: после взятия Артёмовска войскам ВС РФ откроются два направления наступления

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Артёмовске идут ожесточённые бои. Американский институт изучения войны (ISW) опубликовал на своём сайте отчёт. В нём аналитики сообщают о том, на каких направлениях Вооружённые силы России смогут продолжить наступление после полного взятия Бахмута (Артёмовска).

По мнению аналитиков, перед армией РФ откроются два расходящихся направления. Это продвижение на запад в сторону Константиновки в 20 километрах от Артёмовска или на северо-запад в направлении Славянск — Краматорск.

Эксперты полагают, что ВС РФ будет проблематично наступать сразу по двум направлениям, поэтому российская группировка выберет одно из них. Впрочем, ISW допускает и продвижение русской армии по двум трассам.