РИА Новости: власти Украины нашли плохой пример для подражания в виде эстетики Третьего рейха

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил название "Эдельвейс" десятой горно-штурмовой бригаде ВСУ. Это доказывает, что киевский режим пытается подражать Третьему рейху, отмечает обозреватель РИА Новости Андрей Коц.

Данная бригада участвовала в боевых действиях ещё в 2016 году. В Марьинке, Мариуполе и Авдеевке она обстреливала дома местных жителей, игнорируя рис гибели граждан.

Название "Эдельвейс" носила и первая горно-пехотная бригада вермахта, созданная в 1939 году в начале Второй мировой войны. Подразделение участвовало в боях в Голландии, Франции, Бельгии, Польше, на Украине и в других странах. Там оно известно жестокими расправами над мирным населением. В Греции бригада расстреляла 317 человек, включая 97 детей.

Коц считает, что Киев нашёл для себя слишком плохой пример для подражания. Это очевидно России, но скоро нацистские замашки боевиков ВСУ вполне могут начать рассматривать и страны Европы.