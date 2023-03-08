Военкор Руденко: медсестра преодолела минное поле и спасла тяжело раненого бойца РФ

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военкор Андрей Руденко рассказал о подвиге медсестры в зоне проведения спецоперации, которая преодолела минное поле и спасла жизнь тяжело раненому российскому солдату.

По его словам, девушка с позывным "Сестра", узнав о том, что российский военный потерял руку в ходе боевых действий, бросилась к нему на помощь.

"Она по минному полю сама с шомполом ползла, разминируя перед собой, дошла, забрала парня, вытащила", — подчеркнул военкор.

Руденко добавил, что у этой девушки из батальона "Русь" огромное сердце, а её подвиг поражает.

Ранее штурмовик из Кургана сообщил о подвиге 18-летнего добровольца в зоне спецоперации. Как пояснил военнослужащий, юный боец самостоятельно отбил атаку украинских националистов и удержал позицию до прихода подкрепления.