Представитель Администрации программы оборонных закупок Южной Кореи Ким Хён Чхоль выдал Варшаве лицензии и разрешил польским властям передавать Киеву самоходные артиллерийские установки Krab.
Известно, что в гаубицах есть южнокорейские компоненты.
"Мы рассмотрели всю документацию и возможные вопросы", — подчеркнул чиновник, слова которого приводит Reuters.
Таким образом Сеул подтвердил, что косвенно оказывает ВСУ поддержку.
Ранее Южная Корея призвала отменить санкции против России. Причиной послужил кризис.
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Командование ВСУ считает, что расстрелянным на камеру боевиком ВСУ является Тимофей Шадура.