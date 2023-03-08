Южная Корея разрешила поставки гаубиц с её деталями на Украину

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представитель Администрации программы оборонных закупок Южной Кореи Ким Хён Чхоль выдал Варшаве лицензии и разрешил польским властям передавать Киеву самоходные артиллерийские установки Krab.

Известно, что в гаубицах есть южнокорейские компоненты.

"Мы рассмотрели всю документацию и возможные вопросы", — подчеркнул чиновник, слова которого приводит Reuters.

Таким образом Сеул подтвердил, что косвенно оказывает ВСУ поддержку.

Ранее Южная Корея призвала отменить санкции против России. Причиной послужил кризис.