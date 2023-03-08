Глава офиса Зеленского Ермак обсудил с советником президента США оборонную операцию в Артёмовске

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак утром в среду, восьмого марта, поговорил с советником американского лидера по национальной безопасности Джейком Салливаном.

По словам Ермака, политики обсуждали обстановку в Артёмовске (Бахмуте), ход оборонной операции.

"Проинформировал собеседника о принятых главой Украины Владимиром Зеленским и военным руководством решениях", — написал чиновник в своём Telegram-канале.

Также Ермак отметил, что в разговоре прозвучали темы поддержки Киева, преступлений Москвы, негативного влияния спецоперации РФ на экологию.

Ранее сообщалось о переговорах украинского чиновника и Салливана первого марта.