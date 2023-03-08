В Крыму предложили лишить Украину выхода к Чёрному морю

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Республике Крым предложили лишить Украину выхода к Чёрному морю.

Для этого необходимо освобождать Одессу, Днепропетровск, Запорожье и Киев, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

"Нам из Крыма видится, что демилитаризация без взятия под контроль Одессы и лишения Украины выхода к Чёрному морю будет неполной. Никакой другой вариант не даст гарантированной безопасности ни нам, ни новым регионам РФ" — цитирует его РИА Новости.

По его словам, следующий разделительный рубеж будет — река Днепр. Однако обоих берегах сейчас располагается несколько больших городов: Днепропетровск, Киев, Запорожье. И не надо резать эти агломерации демаркационными линиями — все эти города необходимо освобождать.

Так намечается линия "Одесса — Киев", к востоку от которой Россия никому ничего оставлять не имеет права, подытожил депутат Республики Крым.