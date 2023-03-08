В Республике Крым предложили лишить Украину выхода к Чёрному морю.
Для этого необходимо освобождать Одессу, Днепропетровск, Запорожье и Киев, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
"Нам из Крыма видится, что демилитаризация без взятия под контроль Одессы и лишения Украины выхода к Чёрному морю будет неполной. Никакой другой вариант не даст гарантированной безопасности ни нам, ни новым регионам РФ" — цитирует его РИА Новости.
По его словам, следующий разделительный рубеж будет — река Днепр. Однако обоих берегах сейчас располагается несколько больших городов: Днепропетровск, Киев, Запорожье. И не надо резать эти агломерации демаркационными линиями — все эти города необходимо освобождать.
Так намечается линия "Одесса — Киев", к востоку от которой Россия никому ничего оставлять не имеет права, подытожил депутат Республики Крым.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Командование ВСУ считает, что расстрелянным на камеру боевиком ВСУ является Тимофей Шадура.