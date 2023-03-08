Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия в зоне СВО. В недавней сводке Министерство обороны РФ сообщало об уничтожении украинского военного самолёта.
В Киеве проходят похороны лётчиков бомбардировочной авиации ВСУ, пишут военкоры "Русской Весны".
"Истребительной авиацией ВКС России в районе н. п. Михайловка (Краматорский район) ДНР сбит самолёт Су-24 Воздушных сил Украины", — ранее информировало оборонное ведомство.
В ходе военной операции погибли украинские лётчики. Ими стали 22-летний старлей Игорь Соломенников и 55-летний полковник Виктор Волынец.
Ранее Андрей Клинцевич заявил о финальной битве войск ВСУ в зоне СВО на Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Командование ВСУ считает, что расстрелянным на камеру боевиком ВСУ является Тимофей Шадура.