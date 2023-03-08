РВ: в Киеве похоронили лётчиков ВВСУ, ликвидированных в схватке с ВКС РФ

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия в зоне СВО. В недавней сводке Министерство обороны РФ сообщало об уничтожении украинского военного самолёта.

В Киеве проходят похороны лётчиков бомбардировочной авиации ВСУ, пишут военкоры "Русской Весны".

"Истребительной авиацией ВКС России в районе н. п. Михайловка (Краматорский район) ДНР сбит самолёт Су-24 Воздушных сил Украины", — ранее информировало оборонное ведомство.

В ходе военной операции погибли украинские лётчики. Ими стали 22-летний старлей Игорь Соломенников и 55-летний полковник Виктор Волынец.

Ранее Андрей Клинцевич заявил о финальной битве войск ВСУ в зоне СВО на Украине.