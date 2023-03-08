Клинцевич заявил о финальной битве войск ВСУ в зоне СВО на Украине

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Мобилизация, которая сейчас проходит на Украине, вероятнее всего, станет последней. После того, как ВС РФ уничтожат резерв противника в 100 тысяч человек, ВСУ столкнутся с нехваткой людей. Об этом заявил военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

После окончания ресурса Украина может обратиться к западным союзникам, что создаст России новый вызов. Эксперт напомнил о словах главы ГУР Кирилла Буданова. Он говорил, что Киеву предстоит финальная битва перед окончанием конфликта.

"Вот они сейчас соберут 70-100 тысяч человек. Это последние войска, последний рубеж. После его окончания они капитулируют перед нами, либо они загонят поляков на свою территорию второй волной. А вот это уже может стать нашей проблемой", — сказал эксперт на открытом заседании военно-политического "Клуба 27".