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Полковник Макгрегор призвал Байдена пойти на перемирие, чтобы русские не дошли до Польши

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Силовые структуры

Бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор сказал, что американский лидер Джо Байден должен будет признать ошибочность политики в отношении Киева и работать над мирным соглашением с Москвой.

Полковник Макгрегор призвал Байдена пойти на перемирие, чтобы русские не дошли до Польши

Как подчеркнул полковник, Вашингтон недооценил РФ, из-за чего произошла катастрофа. По мнению Макгрегора, украинская армия, которую вооружил Запад, ликвидирована. Вместе с этим экс-советник заявил, что военно-политический блок НАТО ослаб, репутация США ухудшилась.

"Если мы не признаем ошибку, что остановит русских от того, чтобы форсировать Днепр, занять Киев и дойти до границы Польши? Ничего", — заключил Макгрегор, видео опубликовано на YouTube.

Ранее полковник рассказал о тяжёлом положении ВСУ в Артёмовске.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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