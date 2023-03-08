Бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор сказал, что американский лидер Джо Байден должен будет признать ошибочность политики в отношении Киева и работать над мирным соглашением с Москвой.
Как подчеркнул полковник, Вашингтон недооценил РФ, из-за чего произошла катастрофа. По мнению Макгрегора, украинская армия, которую вооружил Запад, ликвидирована. Вместе с этим экс-советник заявил, что военно-политический блок НАТО ослаб, репутация США ухудшилась.
"Если мы не признаем ошибку, что остановит русских от того, чтобы форсировать Днепр, занять Киев и дойти до границы Польши? Ничего", — заключил Макгрегор, видео опубликовано на YouTube.
Ранее полковник рассказал о тяжёлом положении ВСУ в Артёмовске.
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