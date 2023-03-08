Полковник Макгрегор призвал Байдена пойти на перемирие, чтобы русские не дошли до Польши

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор сказал, что американский лидер Джо Байден должен будет признать ошибочность политики в отношении Киева и работать над мирным соглашением с Москвой.

Как подчеркнул полковник, Вашингтон недооценил РФ, из-за чего произошла катастрофа. По мнению Макгрегора, украинская армия, которую вооружил Запад, ликвидирована. Вместе с этим экс-советник заявил, что военно-политический блок НАТО ослаб, репутация США ухудшилась.

"Если мы не признаем ошибку, что остановит русских от того, чтобы форсировать Днепр, занять Киев и дойти до границы Польши? Ничего", — заключил Макгрегор, видео опубликовано на YouTube.

Ранее полковник рассказал о тяжёлом положении ВСУ в Артёмовске.