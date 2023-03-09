Администрация Одесской области сообщила, что в регионе наблюдаются большие проблемы с электроснабжением после массированной ракетной атаки ВС РФ на критическую инфраструктуру региона.
С таким же заявлением выступили власти Харьковской области Украины.
Отсутствие электричества во многих регионах Незалежной стало последствием очередного удара высокоточными ракетами и дронами-камикадзе "Герань-2" ВКС РФ.
Около трёх часов ночи 9 марта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, после чего жители практически всех крупных городов страны сообщили о громких взрывах.
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В ходе воздушного боя уничтожены украинские лётчики, проходят их похороны в Киеве.