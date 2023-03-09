В Одесской и Харьковской областях власти признали проблемы с энергоснабжением после атаки ВКС РФ

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Администрация Одесской области сообщила, что в регионе наблюдаются большие проблемы с электроснабжением после массированной ракетной атаки ВС РФ на критическую инфраструктуру региона.

С таким же заявлением выступили власти Харьковской области Украины.

Отсутствие электричества во многих регионах Незалежной стало последствием очередного удара высокоточными ракетами и дронами-камикадзе "Герань-2" ВКС РФ.

Около трёх часов ночи 9 марта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, после чего жители практически всех крупных городов страны сообщили о громких взрывах.