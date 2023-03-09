Боец ВСУ Шульц заявил, что перед отправкой в Артёмовск мобилизованных готовят всего три дня

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Артёмовске продолжаются ожесточённые бои. Киев перебрасывает в город новые подразделения для его удержания.

"Военное обозрение" отмечает, что перед отправкой на передовую новобранцы практически не проходят никакой подготовки. Это ведёт к крупным потерям.

В Сети появилось видео, на котором наводчик миномёта ВСУ с позывным Шульц рассказал об обучении украинских штурмовиков перед отправкой в Артёмовск. По его словам, мобилизованных в течение трёх дней готовят на полигоне под Харьковом. В это время они успевают отстрелять два рожка патронов. После этого происходит зачисление бойцов в штурмовые подразделения. Далее их направляют в осаждённый город.

По словам Шульца, военные очень быстро завершают свой боевой путь.

"Как за три дня можно подготовить штурмовика?!" — возмущается военнослужащий.