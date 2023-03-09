В Артёмовске продолжаются ожесточённые бои. Киев перебрасывает в город новые подразделения для его удержания.
"Военное обозрение" отмечает, что перед отправкой на передовую новобранцы практически не проходят никакой подготовки. Это ведёт к крупным потерям.
В Сети появилось видео, на котором наводчик миномёта ВСУ с позывным Шульц рассказал об обучении украинских штурмовиков перед отправкой в Артёмовск. По его словам, мобилизованных в течение трёх дней готовят на полигоне под Харьковом. В это время они успевают отстрелять два рожка патронов. После этого происходит зачисление бойцов в штурмовые подразделения. Далее их направляют в осаждённый город.
По словам Шульца, военные очень быстро завершают свой боевой путь.
"Как за три дня можно подготовить штурмовика?!" — возмущается военнослужащий.
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