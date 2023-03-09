Шурыгин допустил, что ВСУ нанесут удар по объектам на территории РФ в глубину до 1000 километров

Военный эксперт, публицист и постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин рассказал о предстоящем весеннем наступлении ВСУ. Он считает, что Украина применит "козырь в рукаве". Им может стать массированное применение ударных дронов.

Шурыгин отметил, что командование ВСУ постарается нанести максимальный урон артиллерии и боевой технике ВС РФ на позициях и тыловым транспортным колоннам. Эксперт не исключил, что возможен и массированный удар БПЛА по объектам на территории России в глубину до 800-1000 километров. Он отметил, что последние недели ВСУ уже "прощупывают" систему ПВО ВС РФ.

"Не следует сбрасывать со счетов и то, что комбаты и комбриги ВСУ — это опытные военачальники, многие из них воюют с 2014 года. При этом у них хорошо отработана вертикаль боевого управления, базирующаяся на закрытых системах связи, цифровых системах обмена информации и управления боем. А интегрированная с НАТО и США разведка позволяет максимально быстро получать информацию о противнике", — написал Шурыгин в своём Telegram-канале.