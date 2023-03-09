Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Военкоры "Русской Весны" сообщили об очередном успехе армии РФ.
Артиллеристы группировки "Отважные" поразили укрытие боевиков ВСУ и разнесли блиндаж в щепки. Российские разведчики вскрыли очередную украинскую позицию под Кременной. После этого по ней отработала артиллерия.
В ходе радиоперехвата точным ударом были нейтрализованы четыре боевика ВСУ.
Ранее военнослужащий Украины с позывным Шульц заявил, что перед отправкой в Артёмовск мобилизованных готовят всего три дня.
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В ходе воздушного боя уничтожены украинские лётчики, проходят их похороны в Киеве.