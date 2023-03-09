РВ: артиллеристы спецназа "О" ВС РФ уничтожили укрытие боевиков ВСУ под Кременной

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Военкоры "Русской Весны" сообщили об очередном успехе армии РФ.

Артиллеристы группировки "Отважные" поразили укрытие боевиков ВСУ и разнесли блиндаж в щепки. Российские разведчики вскрыли очередную украинскую позицию под Кременной. После этого по ней отработала артиллерия.

В ходе радиоперехвата точным ударом были нейтрализованы четыре боевика ВСУ.

Ранее военнослужащий Украины с позывным Шульц заявил, что перед отправкой в Артёмовск мобилизованных готовят всего три дня.