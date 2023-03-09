Балицкий: в районе Пришиба Запорожской области появилась 40-тысячная группировка ВСУ

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим собрал в районе населённого пункта Пришиб Запорожской области группировку, состоящую из 40 тысяч украинских военнослужащих, следует из заявления врио руководителя региона Евгения Балицкого.

В эфире "России 24" он отметил, что речь идёт о разрозненной группировке Вооружённых сил Украины (ВСУ). При этом чиновник подчеркнул: сконцентрированные возле Пришиба украинские войска точно "куда-то пойдут".

"Мы видим группировку в районе 40 тысяч голов", — подтвердил Балицкий.

Ранее врио главы Запорожской области сообщил, что российские военные готовы к отражению возможного наступления ВСУ. По его словам, для этого в регионе создали двойную линию обороны. Он также добавил, что бойцы РФ, находящиеся на Запорожском направлении, обеспечены необходимой техникой и экипировкой.