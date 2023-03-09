Бойцы отряда "Каскад" и ВДВ уничтожили целый отряд ВСУ в районе Кременной

Беспилотник российской армии зафиксировал перемещение отряда ВСУ, боевики которого планировали провести разведку боем в районе Кременной. Затем координаты были переданы бойцам подразделения БАРС "Каскад" и Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Украинские солдаты пытались спрятаться в лесу, однако огонь ВС РФ ликвидировал весь отряд противника.

"Ожесточённые бои на фронте у Сватово — Кременной продолжаются", — заявили военные корреспонденты "Русской весны".