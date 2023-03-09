Беспилотник российской армии зафиксировал перемещение отряда ВСУ, боевики которого планировали провести разведку боем в районе Кременной. Затем координаты были переданы бойцам подразделения БАРС "Каскад" и Воздушно-десантных войск (ВДВ).
Украинские солдаты пытались спрятаться в лесу, однако огонь ВС РФ ликвидировал весь отряд противника.
"Ожесточённые бои на фронте у Сватово — Кременной продолжаются", — заявили военные корреспонденты "Русской весны".
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В ходе воздушного боя уничтожены украинские лётчики, проходят их похороны в Киеве.