Опубликовано видео с разбитой техникой ВСУ на подступах к Артёмовску

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный корреспондент Чингис Дамбиев опубликовал видеокадры разбитой техники украинской армии на подступах к Артёмовску.

Видео сняли сами боевики ВСУ, которые едут на пикапах в сторону окружённого города. По обеим сторонам дороги видны уничтоженные машины.

"Пикапы бандеровцев из националистических батальонов прорываются в Артёмовск по простреливаемым артой дорогам", — отметил военкор в своём Telegram-канале.

Украинские солдаты признали, что ситуация в Артёмовске становится хуже с каждым днём.