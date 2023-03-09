Военный корреспондент Чингис Дамбиев опубликовал видеокадры разбитой техники украинской армии на подступах к Артёмовску.
Видео сняли сами боевики ВСУ, которые едут на пикапах в сторону окружённого города. По обеим сторонам дороги видны уничтоженные машины.
"Пикапы бандеровцев из националистических батальонов прорываются в Артёмовск по простреливаемым артой дорогам", — отметил военкор в своём Telegram-канале.
Украинские солдаты признали, что ситуация в Артёмовске становится хуже с каждым днём.
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