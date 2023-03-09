Шурыгин заявил о необходимости модернизации ВС РФ цифровой связи в зоне СВО на Украине

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ готовятся к весеннему наступлению. Противник сделает ставку на своё превосходство в цифровизации. России следует работать над модернизацией системы связи. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он отметил, что с помощью инструкторов США Киев смог развернуть сетецентричную систему управления войсками. Военные ВСУ используют в боевой работе циклы "обнаружил — уничтожил с первого выстрела".

Украина располагает всем необходимым для весеннего наступления: закрытой цифровой связью, сетями обмена информацией всех уровней, высокоточным оружием и обученным личным составом. У ВС РФ имеются лишь зачатки этого. Наша армия пользуется "пещерной связью" на тактическом уровне, отметил Шурыгин.