ВСУ готовятся к весеннему наступлению. Противник сделает ставку на своё превосходство в цифровизации. России следует работать над модернизацией системы связи. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.
Он отметил, что с помощью инструкторов США Киев смог развернуть сетецентричную систему управления войсками. Военные ВСУ используют в боевой работе циклы "обнаружил — уничтожил с первого выстрела".
Украина располагает всем необходимым для весеннего наступления: закрытой цифровой связью, сетями обмена информацией всех уровней, высокоточным оружием и обученным личным составом. У ВС РФ имеются лишь зачатки этого. Наша армия пользуется "пещерной связью" на тактическом уровне, отметил Шурыгин.
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