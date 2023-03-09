Балицкий: добровольцы в Запорожской области проходят проверку на полиграфе

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Кандидаты на вступление в добровольческий батальон Судоплатова в Запорожской области подвергаются тестированию на полиграфе. Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Врио главы Запорожской области объяснил, что желающие вступить в батальон очень разные по национальности и убеждениям, и властям важно убедиться, что они любят сражаться, но при этом не жаждут крови.

"У нас есть и сербы, и скандинавы, турки, много разных людей, и мы хотим, чтобы они пришли по убеждению. Чтобы они не любили убивать. Чтобы они любили воевать и желательно за идею. Поэтому все проходят полиграф", — рассказал Балицкий в эфире "России 24".

Врио главы региона добавил, что собеседование на вступление в батальон Судоплатова проводит специальная служба, которая в числе прочего наблюдает за поведением кандидата в экстремальной ситуации, а также за тем, не является ли человек любителем спиртного. Балицкий заверил, что алкоголикам "не светит" вступление в батальон.

"Мы таких отсеиваем. У нас есть возможность выбирать, у нас достаточно высокие оплаты", — заключил врио губернатора.