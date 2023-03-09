Балицкий: ВСУ будут отброшены за Днепр в ближайшее время

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В самое ближайшее время украинские подразделения в Запорожской области будут отброшены за Днепр. Таким прогнозом поделился врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Врио главы области добавил, что такое течение событий будет означать освобождение Запорожья от украинских нацистов, и возможность для местных жителей спокойно вернуться на своё исконное место жительства.

"Мы не просто знаем, мы верим, что очень скоро противник будет отброшен за речку (Днепр) и Запорожье вернется к нам от нацистов и люди наши вернутся к нам", — сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

Также Балицкий заявил, что ВС РФ укрепились в Запорожской области и готовы отразить контрнаступление ВСУ, если Киев на него решится. С этой целью российские военные создали в регионе "крепкую двойную линию", добавил Балицкий.