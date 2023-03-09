Симоньян назвала ночные ракетные удары по Киеву ответом за Брянск

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что ночные ракетные удары Вооружённых сил РФ по Киеву — это ответные меры за нападение украинских диверсантов на Брянскую область.

"Ночные удары по Киеву — это за Брянск", — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

В ночь на 9 марта российская армия нанесла массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Тернополе, Запорожье, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Многие регионы остались без света. Украинская система ПВО не справилась с атакой.

Утром 2 марта в Климовский район проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Боевики напали на местных жителей, в результате чего два человека погибли, а десятилетний ребенок получил ранения. Президент РФ Владимир Путин назвал нападение террористическим актом и осудил его, как агрессивный акт со стороны Украины.