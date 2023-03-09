Кива: опрос показал готовность украинцев отдать территории в обмен на замораживание конфликта

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Анонимный опрос, который был проведён среди жителей центральной и западной части Украины, показал, что 65 процентов граждан готовы к потере части территории страны в обмен на замораживание конфликта. А 85 процентов опрошенных категорически не хотят попадать на фронт и желают скорейшего начала переговоров. Такие данные приводит в своём Telegram-канале экс-депутат Рады Илья Кива.

По словам политика, опрос под видом западных журналистов проводили сами сотрудники офиса президента Зеленского.

"Все надеются, что после весеннего, ранее заявленного, наступления ВСУ на Запорожском направлении начнётся переговорный процесс", — заметил Кива.

Украинцы всё больше устают от боевых действий и не верят в победу Киева на поле боя, заключил он.