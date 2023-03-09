Стрелков: сорок тысяч бойцов ВСУ в Запорожской области готовятся к наступлению в апреле

ВСУ собрали в Запорожской области 40-тысячную группировку, которую в апреле Киев планирует бросить в наступление на юг региона. Такое мнение высказал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с "Радиоточкой НСН".

Он отметил, что если в виду имеется 40 тысяч человек в пехотных, танковых и артиллерийских подразделениях, готовых идти в бой, то это серьёзная сила, где-то четыре дивизии или два ударных корпуса. И готовят их для наступления на юг Запорожской области.

Эксперт считает, что на Донбасс эта группировка не пойдёт, так как там украинская сторона и дальше будет истощать наступающие российские войска, сдавая по одной "укреплённой деревне" раз в два-три дня.

Поразить эти 40 тысяч солдат можно было бы, если бы они сосредоточенно располагались где-то на одном полигоне, однако речь здесь идёт о рассредоточенных подразделениях, добавил собеседник издания.

Ранее сегодня врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ будут отброшены за Днепр в ближайшее время.