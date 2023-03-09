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Врио руководителя ДНР Пушилин рассказал об ожесточённых боях на Марьинском направлении

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Силовые структуры

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что на Марьинском направлении происходят ожесточённые бои.

Врио руководителя ДНР Пушилин рассказал об ожесточённых боях на Марьинском направлении

"Противник продолжает перебрасывать резервы", — подчеркнул политик в эфире телеканала "Россия-24".

Вместе с этим чиновник сообщил о стабильно трудной ситуации на Угледарском направлении. Также врио главы ДНР указал на важность боёв на Первомайском направлении. На этой территории необходимо "перерезать" логистические линии ВСУ, пояснил Пушилин.

Ранее он сказал, что у армии Украины недостаточно сил для контрнаступления в ДНР.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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