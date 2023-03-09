Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что на Марьинском направлении происходят ожесточённые бои.
"Противник продолжает перебрасывать резервы", — подчеркнул политик в эфире телеканала "Россия-24".
Вместе с этим чиновник сообщил о стабильно трудной ситуации на Угледарском направлении. Также врио главы ДНР указал на важность боёв на Первомайском направлении. На этой территории необходимо "перерезать" логистические линии ВСУ, пояснил Пушилин.
Ранее он сказал, что у армии Украины недостаточно сил для контрнаступления в ДНР.
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