Пушилин: у армии Украины нет сил для перехвата инициативы в Донецкой Народной Республике

Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сказал, что ВСУ не могут получить инициативу на территории этого региона.

"Перехода в какое-то серьёзное контрнаступление я не вижу", — отметил политик в эфире телеканала "Россия-24".

По словам чиновника, у армии Украины отсутствуют серьёзные силы, способные изменить обстановку. Вместе с этим врио главы ДНР предупредил, что Киев способен организовать провокацию.

Также Пушилин сказал, что Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали много резервов ВСУ в регионе.

Ранее политик заявил о попытке украинской армии контратаковать на одном из участков в Артёмовске.