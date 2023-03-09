Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сказал, что ВСУ не могут получить инициативу на территории этого региона.
"Перехода в какое-то серьёзное контрнаступление я не вижу", — отметил политик в эфире телеканала "Россия-24".
По словам чиновника, у армии Украины отсутствуют серьёзные силы, способные изменить обстановку. Вместе с этим врио главы ДНР предупредил, что Киев способен организовать провокацию.
Также Пушилин сказал, что Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали много резервов ВСУ в регионе.
Ранее политик заявил о попытке украинской армии контратаковать на одном из участков в Артёмовске.
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