Женский коуч Николай Раков порекомендовал жительницам Пермского края отправлять мужчин с недостатком тестостерона в зону проведения специальной военной операции (СВО), пишет properm.ru.
По информации издания, на одном из тренингов эксперт заявил, что женщины должны отвести своих мужей в военкоматы. Как пояснил коуч, многие представители сильного пола из-за "сбоя программы" забыли, в чём заключается их основная задача.
"Он должен быть чем-то полезен обществу, тогда он сможет чем-то обеспечивать вас. Потому что это главная функция", — указал Раков.
Эксперт также подчеркнул: в случае гибели мужчины в зоне СВО его жена получит деньги от государства, которые следует потратить на установку памятника.
Через несколько дней после тренинга коуч пожаловался, что его мысли вырвали из контекста, а на самом деле он пытался объяснить женщинам, как себя вести, если их супруг весь день проводит на диване.
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