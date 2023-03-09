Спикер ВСУ Череватый: в НАТО не полностью осознают происходящее в Артёмовске

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представителям НАТО не полностью понятна ситуация, складывающаяся в Артёмовске. Об этом сообщил пресс-секретарь Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый.

Таким образом Череватый оценил слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, предположившего, что Артёмовск может быть взят российской армией в самое ближайшее время.

"Им (НАТО. — Прим. ред.) трудно до конца понять логику происходящего тут… К таким заявлениям нужно относиться с уважением, но с пониманием того, что всей ситуации они все-таки не понимают, яркий тому пример — начало войны, когда они считали часы до падения Киева", — заявил Череватый в эфире телемарафона.

Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин назвал положение Артёмовска критическим. Несмотря на это, украинское командование приняло решение о продолжении обороны города.