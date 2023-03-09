Wargonzo опубликовал откровения боевиков из 95-й "элитной" бригады ВСУ

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный журналист автор проекта Wargonzo Семён Пегов опубликовал в своём Telegram-канале видео с экшн-камеры боевика из 95-й аэромобильной бригады вооружённых сил Украины (ВСУ).

Подразделение базируется на западе Украины и считается элитным, отмечает репортёр. На записи, которую редакция не может воспроизвести здесь из-за присутствия нецензурной лексики, боевик даёт шуточное интервью своему товарищу. Он отвечает на вопрос, как ему нравится служба в ВСУ, и что он вообще думает об украинской армии.

По ролику действительно виден высокий уровень подготовки, но в то же время, показан слабый уровень мотивации и негативное отношение боевиков к ВСУ, заметил военкор.

Он также добавил, что самое интересное осталось за кадром, но по факту публикации этого видео можно догадаться, что случилось с отрядом 95-й бригады ВСУ в лесу под Кременной — в русском лесу.

Ранее в Сети появилось видео спасения всушников из пылающего после артиллерийского удара здания в Бахмуте.