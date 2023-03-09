СНБО Украины: всё больше украинцев выступают за мирные переговоры с Россией и это очень опасная тенденция

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По всей вероятности, граждане Неалежной уже устали от решения своих властей гнать народ на убой.

Об этом сообщает Telegram-канал издания RT.

Вот и глава Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов сказал, что всё больше украинцев выступают за мирные переговоры с Российской Федерацией.

"Это очень опасная тенденция", — заявил секретарь СНБО.

А между тем украинские боевики жалуются, что мобилизованных привозят в Харьков на обучение, которое длится всего три дня, а после этого сразу кидают под Артёмовск в штурмовой отряд.