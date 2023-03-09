По всей вероятности, граждане Неалежной уже устали от решения своих властей гнать народ на убой.
Об этом сообщает Telegram-канал издания RT.
Вот и глава Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов сказал, что всё больше украинцев выступают за мирные переговоры с Российской Федерацией.
"Это очень опасная тенденция", — заявил секретарь СНБО.
А между тем украинские боевики жалуются, что мобилизованных привозят в Харьков на обучение, которое длится всего три дня, а после этого сразу кидают под Артёмовск в штурмовой отряд.
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