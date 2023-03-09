RV: артиллерия ВС РФ накрыла огнём отряд боевиков ВСУ при бегстве из Артёмовска

Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации, уничтожая противника по всей линии фронта. В Артёмовске идут ожесточённые сражения.

Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщили об очередном успехе армии РФ.

На фронте у Артёмовска артиллерия уничтожает боевиков ВСУ. Военные ВС РФ накрыли огнём отряд противника при бегстве из города.

"Обнаружение, корректировка и объективный контроль осуществлялись с помощью коммерческих квадрокоптеров, которые незаменимы в условиях данного конфликта", — пишут военкоры.

Ранее сообщалось, что Александр Ходаковский не исключил прорыв группировки ВС Украины через границы РФ.