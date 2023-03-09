Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
NetEase: Блинкен бегал за Лавровым по коридорам G20
Татьяна Лазарева* прокомментировала задержание бывшего мужа Михаила Шаца* на Бали: "Какие забытые вопросы"
Лия Ахеджакова намекнула на завершение актёрской карьеры, простившись со сценой: "Прощай, моя дорогая"
Взводом солдат ВСУ в Бахмуте командует приговорённый в ДНР к смертной казни британец Эйден Аслин
Корчинский заявил о концлагерях для русских на Украине
Ветеран-ракетчик: у Киева не было возможности защититься от российских "Кинжалов"
ООН проводит "скрытую дипломатию" по снятию ограничений для экспорта российских удобрений
Wargonzo опубликовал откровения боевиков из 95-й "элитной" бригады ВСУ
СНБО Украины: всё больше украинцев выступают за мирные переговоры с Россией и это очень опасная тенденция

RV: артиллерия ВС РФ накрыла огнём отряд боевиков ВСУ при бегстве из Артёмовска

Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации, уничтожая противника по всей линии фронта. В Артёмовске идут ожесточённые сражения.

Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщили об очередном успехе армии РФ.

На фронте у Артёмовска артиллерия уничтожает боевиков ВСУ. Военные ВС РФ накрыли огнём отряд противника при бегстве из города.

"Обнаружение, корректировка и объективный контроль осуществлялись с помощью коммерческих квадрокоптеров, которые незаменимы в условиях данного конфликта", — пишут военкоры.

Ранее сообщалось, что Александр Ходаковский не исключил прорыв группировки ВС Украины через границы РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Китай готовится к военному конфликту с США — Акопов

Китай готовится к войне с США.

РИА Новости: власти КНР убедились в неизбежности конфликта с Соединёнными Штатами Америки
МО РФ: ВС России нанесли удар возмездия в ответ на теракты Украины в Брянской области
В Минобороны назвали ночную ракетную атаку ударом возмездия
В Киеве хоронят украинских лётчиков
В Сети появилось фото пятиэтажного дома Познера на Пречистенке: На двух этажах живёт сам
Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская Женщины мира: за что боролись? Вячеслав Шпаковский Движение "Талибан"*: лидер-"невидимка" под огнём критики Александр Трубин
ВКС РФ применили "Кинжалы" для срыва наступления ВСУ
В Китае предсказали сроки завершения украинского конфликта
США нервничают из-за "сюрприза" РФ — Sohu
США нервничают из-за "сюрприза" РФ — Sohu
Последние материалы
Татьяна Лазарева* прокомментировала задержание бывшего мужа Михаила Шаца* на Бали: "Какие забытые вопросы"
Эксперт: "Актёрское мастерство поможет развить soft skills"
Лия Ахеджакова намекнула на завершение актёрской карьеры, простившись со сценой: "Прощай, моя дорогая"
Взводом солдат ВСУ в Бахмуте командует приговорённый в ДНР к смертной казни британец Эйден Аслин
Корчинский заявил о концлагерях для русских на Украине
Ветеран-ракетчик: у Киева не было возможности защититься от российских "Кинжалов"
ООН проводит "скрытую дипломатию" по снятию ограничений для экспорта российских удобрений
Wargonzo опубликовал откровения боевиков из 95-й "элитной" бригады ВСУ
Американцы всегда лгут. Но в случае "Северного потока" Москва теряет контригру
СНБО Украины: всё больше украинцев выступают за мирные переговоры с Россией и это очень опасная тенденция
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников