Глава СНБО Украины Данилов признал, что военные ВСУ умирают за интересы стран НАТО

0:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что украинские военнослужащие умирают за страны НАТО, защищая не только себя.

"Нужно вслух начинать говорить Западу: мы знаем, что защищаем не только себя, мы защищаем страны НАТО. <...> Страны Балтии, Польша — мы сегодня воюем за них, кладём свои жизни, и это нужно говорить вслух", — признался он.

Ранее данилов сообщал, что украинский народ всё больше выступает за мирные переговоры с Россией.