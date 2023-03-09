Глава Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что украинские военнослужащие умирают за страны НАТО, защищая не только себя.
"Нужно вслух начинать говорить Западу: мы знаем, что защищаем не только себя, мы защищаем страны НАТО. <...> Страны Балтии, Польша — мы сегодня воюем за них, кладём свои жизни, и это нужно говорить вслух", — признался он.
Ранее данилов сообщал, что украинский народ всё больше выступает за мирные переговоры с Россией.
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