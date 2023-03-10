Вооружённые силы РФ продолжают успешно выполнять задачи, поставленные президентом страны Владимиром Путиным в рамках проведения спецоперации. Об этом пишет Newsweek.
По информации издания, американские политики на фоне активного продвижения российской армии стали переживать о грядущем поражении Украины. Экс-посол США в Москве Майкл Макфол усомнился в том, что украинская армия сохранит боеспособность после завершения столкновений в Артёмовске. Как пояснил дипломат, успехи Путина заставляют Белый дом серьёзно нервничать.
"Беспокоюсь по поводу способности украинцев держаться", — приводит Newsweek комментарий Макфола.
Он также добавил, что рядовые граждане Украины заинтересованы в возобновлении мирных переговоров. При этом экс-посол призвал американского лидера Джо Байдена не прекращать поставки военной техники для нужд ВСУ.
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