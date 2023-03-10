РВ: ВС Украины пытаются контратаковать по всей линии соприкосновения в Артёмовске

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские подразделения пытаются контратаковать по всей линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Артёмовске, однако терпят многочисленные неудачи.

Как сообщают военкоры "Русской весны", наиболее жестокие бои развернулись в южной части города. Отмечается, что на пересечении улиц Корсунского и Чайковского в Артёмовске выявлен крупный укреплённый район Вооружённых сил Украины, который необходимо "взломать" с помощью артиллерийских установок и авиации.

По информации издания, все попытки украинских боевиков реализовать наступательную операцию заканчиваются полным провалом.

Ранее врио руководителя ДНР Денис Пушилин заявил, что военные ВСУ на одном из участков боевых действий в Артёмовске намеревались начать контратаку, но армия РФ сорвала все планы киевского режима.