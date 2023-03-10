РИА Новости: отдельные БПЛА ВСУ могут долетать до Крыма

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Отдельные украинские БПЛА могут долетать до российского полуострова, но их сбивает ПВО страны, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

По его словам, полуострову ничего не угрожает.

"Да, могут быть там долёты отдельных беспилотников, — пояснил Аксёнов РИА Новости. — На мой взгляд, с точки зрения именно беспилотников и технических возможностей, часть из них РЭБ обваливает в море, часть сбивает".

Как подчеркнул глава Крыма, российский полуостров готов к любым вызовам, даже несмотря на то, что киевский режим постоянно получает вооружение от западных кураторов.

Он уточнил, что агентству стоило бы перенаправить вопрос по БПЛА военным.