Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Си Цзиньпина переизбрали председателем Китая на третий срок
РВ: ВС Украины пытаются контратаковать по всей линии соприкосновения в Артёмовске
Newsweek: успехи Путина в СВО заставляют американцев переживать, что Украина падёт
Стремидловский: Польше выгодно иметь за спиной российскую мощь и "ядерный зонтик"
Полянский: РФ в ООН покажет переписку со странами-расследователями теракта на "Северных потоках"
Вучич отказался клясться, что не введёт санкции против России
Глава Пентагона: Россия пошла на "беспрецедентное соглашение" с Ираном
Project Syndicate: энергокризис в ЕС затянется минимум до 2024 года
РИА Новости: публикации США о "Северных потоках" делают Киев "козлом отпущения"

РИА Новости: отдельные БПЛА ВСУ могут долетать до Крыма

0:46
Силовые структуры

Отдельные украинские БПЛА могут долетать до российского полуострова, но их сбивает ПВО страны, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

РИА Новости: отдельные БПЛА ВСУ могут долетать до Крыма

По его словам, полуострову ничего не угрожает.

"Да, могут быть там долёты отдельных беспилотников, — пояснил Аксёнов РИА Новости. — На мой взгляд, с точки зрения именно беспилотников и технических возможностей, часть из них РЭБ обваливает в море, часть сбивает".

Как подчеркнул глава Крыма, российский полуостров готов к любым вызовам, даже несмотря на то, что киевский режим постоянно получает вооружение от западных кураторов.

Он уточнил, что агентству стоило бы перенаправить вопрос по БПЛА военным.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Китай готовится к военному конфликту с США — Акопов

Китай готовится к войне с США.

РИА Новости: власти КНР убедились в неизбежности конфликта с Соединёнными Штатами Америки
МО РФ: ВС России нанесли удар возмездия в ответ на теракты Украины в Брянской области
В Минобороны назвали ночную ракетную атаку ударом возмездия
ВСУ готовят ловушку для армии РФ в Артёмовске — Баранец
ВКС РФ применили "Кинжалы" для срыва наступления ВСУ
Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская Женщины мира: за что боролись? Вячеслав Шпаковский Движение "Талибан"*: лидер-"невидимка" под огнём критики Александр Трубин
В Китае предсказали сроки завершения украинского конфликта
Новая тактика РФ выводит из строя артиллерию ВСУ — Шурыгин
Российские артиллеристы накрыли огнём отряд противника, бегущий из Бахмута
Российские артиллеристы накрыли огнём отряд противника, бегущий из Бахмута
Последние материалы
Стремидловский: Польше выгодно иметь за спиной российскую мощь и "ядерный зонтик"
Полянский: РФ в ООН покажет переписку со странами-расследователями теракта на "Северных потоках"
Вучич отказался клясться, что не введёт санкции против России
Глава Пентагона: Россия пошла на "беспрецедентное соглашение" с Ираном
Project Syndicate: энергокризис в ЕС затянется минимум до 2024 года
РИА Новости: публикации США о "Северных потоках" делают Киев "козлом отпущения"
Симоньян пригрозила "шарахнуть по Тбилиси" из-за угрозы открытия второго фронта против РФ: Никто цацкаться не будет
FT: США втайне агитируют нефтетрейдеров продолжать поставки нефти из РФ
В США признали, что не способны защититься от ядерного оружия России
Spiegel: в деле о теракте на "Северных потоках" всплывают новые подробности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников