Украинская армия во время боевых действий допускает несколько "смертельных" ошибок, которые играют на руку Вооружённым силам РФ, пишет немецкое издание Bild*.
По мнению обозревателя Юлиана Репке, подразделения ВСУ сталкиваются с дефицитом западной артиллерии. Это первый недочёт киевского режима, указал журналист. Вторая проблема заключается в том, что украинские военнослужащие зачастую открывают огонь с известных позиций.
"Нет защиты от российских дронов", — озвучил автор материала третью "смертельную" ошибку Украины.
Как пояснил Репке, ВСУ могут потерпеть поражение в противостоянии с РФ из-за вышеперечисленных сложностей. Он также обратил внимание на то, что российская армия старается не допускать подобных ошибок. Обозреватель подчеркнул: Россия хорошо организовала работу разведки с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.
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