Bild*: ВСУ плохо защищены от дронов РФ и позволяют с лёгкостью себя вычислять

1:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская армия во время боевых действий допускает несколько "смертельных" ошибок, которые играют на руку Вооружённым силам РФ, пишет немецкое издание Bild*.

По мнению обозревателя Юлиана Репке, подразделения ВСУ сталкиваются с дефицитом западной артиллерии. Это первый недочёт киевского режима, указал журналист. Вторая проблема заключается в том, что украинские военнослужащие зачастую открывают огонь с известных позиций.

"Нет защиты от российских дронов", — озвучил автор материала третью "смертельную" ошибку Украины.

Как пояснил Репке, ВСУ могут потерпеть поражение в противостоянии с РФ из-за вышеперечисленных сложностей. Он также обратил внимание на то, что российская армия старается не допускать подобных ошибок. Обозреватель подчеркнул: Россия хорошо организовала работу разведки с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.