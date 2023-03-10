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Леонков: ВС России с помощью "Кинжалов" поразили особо важные объекты на Украине

1:06
Силовые структуры

Российские солдаты применили гиперзвуковые комплексы "Кинжал", чтобы поразить особо важные объекты на территории Украины в ходе ракетной атаки в ночь на 9 марта. Об этом сообщил военспец Алексей Леонков.

Леонков: ВС России с помощью "Кинжалов" поразили особо важные объекты на Украине

Он отметил, что перед российским "ударом возмездия" поступила информация о прибытии американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на Украину. По его словам, перед бойцами РФ стояла задача пробить средства ПВО ВСУ, не потеряв снаряды. Эксперт предположил, что ВС России использовали "Кинжалы" для атак на объекты военной инфраструктуры Украины.

"Удар мог быть нанесён по военной технике, которая сейчас активно поступает из стран НАТО и накапливается в тыловых районах", — подчеркнул Леонков в беседе с "Известиями".

При этом он добавил, что атаковать энергетические объекты с помощью "Кинжалов" бессмысленно. Для ударов по таким предприятиям Россия обращается к другим ракетным системам, указал специалист.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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