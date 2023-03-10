Глава ОВА Лысак заявил о разрушении объекта энергетики в Днепропетровской области

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На территории Днепропетровской области в результате ночной атаки разрушен энергообъект, следует из заявления руководителя областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.

По его словам, после попадания снаряда на территории энергетического предприятия зафиксировали возгорание. Как пояснил чиновник, спасатели уже потушили огонь. Он также добавил, что после удара абоненты в трёх населённых пунктах региона остались без энергоснабжения.

"Есть прилёт по энергетическому объекту. Там сильные разрушения", — подтвердил Лысак в своих соцсетях.

9 марта глава Днепропетровской ОВА сообщил о повреждённой энергетической инфраструктуре и промышленных предприятиях после массированной атаки Воздушно-космических сил РФ. Он отметил, что прилёты были зарегистрированы в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах региона.