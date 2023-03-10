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URA.RU: Москва приказала регионам РФ набрать 400 тысяч контрактников за 2023 год

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Силовые структуры

Российские власти с 1 апреля начнут масштабную информационную компанию по набору военнослужащих в ВС РФ по контракту. Указания уже получены губернаторами, ведётся подготовительная работа.

URA.RU: Москва приказала регионам РФ набрать 400 тысяч контрактников за 2023 год

Всего вооружённым силы требуются 400 тысяч профессиональных солдат. Власти каждой области получили соответствующие нормативы по числу заключённых контрактов.

"Квоты по количеству заключённых контрактов уже доведены до регионов", — сообщает издание URA.RU со ссылкой на собственные источники в администрации уральских регионов.

Авторы материала уточнили, что в российском оборонном ведомстве отказались давать официальные комментарии по этой теме, назвав происходящее "вполне нормальным процессом".

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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