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Солдаты ВСУ обратились к Зеленскому из Артёмовска: "Продержались сколько смогли, сил нет"

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Силовые структуры

Измождённые украинские военнослужащие из гарнизона Артёмовска записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По их словам, они так и не получили обещанного Генштабом ВСУ тяжёлого вооружения, а потому вынуждены биться "с автоматами в руках против миномётов, артиллерии и "Градов". Всушники так же уточнили, что их не учили сдерживать настолько превосходящие силы противника.

"Продержались, хлопцы, сколько смогли. Больше нету сил", — обращается солдат в кадре к украинцам.

Ранее военные аналитики из США отметили, что ВС РФ ослабили штурмовые действия в Артёмовске, и сейчас российские войска обходят город.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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