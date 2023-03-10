Измождённые украинские военнослужащие из гарнизона Артёмовска записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
По их словам, они так и не получили обещанного Генштабом ВСУ тяжёлого вооружения, а потому вынуждены биться "с автоматами в руках против миномётов, артиллерии и "Градов". Всушники так же уточнили, что их не учили сдерживать настолько превосходящие силы противника.
"Продержались, хлопцы, сколько смогли. Больше нету сил", — обращается солдат в кадре к украинцам.
Ранее военные аналитики из США отметили, что ВС РФ ослабили штурмовые действия в Артёмовске, и сейчас российские войска обходят город.
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