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РВ: бойцы батальона "Каскад" ДНР уничтожили бандгруппу военных ВСУ выстрелом из ПТРК

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Силовые структуры

Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне СВО на Украине. Корреспонденты "Русской Весны" сообщили о новом успехе российских военных.

Бойцы оперативно-боевого тактического формирования ДНР "Каскад" уничтожили подразделение ВСУ на Угледарском фронте. Группа из восьми военнослужащих ВСУ на пикапе пыталась в ночное время пополнить запасы боеприпасов. Российские бойцы выследили противника, нанесли по его позиции удар. В результате автомобиль сдетонировал, а бандгруппа была ликвидирована.

Опубликовано видео, демонстрирующее работу "Каскада".

Ранее сообщалось, что артиллерия ВС РФ накрыла огнём отряд боевиков ВСУ при бегстве из Артёмовска.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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