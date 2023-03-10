Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне СВО на Украине. Корреспонденты "Русской Весны" сообщили о новом успехе российских военных.
Бойцы оперативно-боевого тактического формирования ДНР "Каскад" уничтожили подразделение ВСУ на Угледарском фронте. Группа из восьми военнослужащих ВСУ на пикапе пыталась в ночное время пополнить запасы боеприпасов. Российские бойцы выследили противника, нанесли по его позиции удар. В результате автомобиль сдетонировал, а бандгруппа была ликвидирована.
Опубликовано видео, демонстрирующее работу "Каскада".
Ранее сообщалось, что артиллерия ВС РФ накрыла огнём отряд боевиков ВСУ при бегстве из Артёмовска.
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