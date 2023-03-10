В Сумской области прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги, информация о возможных разрушениях уточняется.
Как отмечает украинское издание "Клименко Тайм", сирены продолжают звучать во всех регионах страны. Подчёркивается, что причина масштабной воздушной тревоги — взлёт авиации РФ.
"Сообщают о взрывах в Сумской области", — сказано в публикации.
9 марта Воздушно-космические силы России нанесли "удар возмездия" по объектам критической инфраструктуры Украины. Массированная ракетная атака РФ стала ответом на организованные 2 марта террористические акции в Брянской области. Как пояснили в Минобороны, все назначенные цели были поражены.
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