"Клименко Тайм": в Сумской области Украины прогремели взрывы

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сумской области прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги, информация о возможных разрушениях уточняется.

Как отмечает украинское издание "Клименко Тайм", сирены продолжают звучать во всех регионах страны. Подчёркивается, что причина масштабной воздушной тревоги — взлёт авиации РФ.

"Сообщают о взрывах в Сумской области", — сказано в публикации.

9 марта Воздушно-космические силы России нанесли "удар возмездия" по объектам критической инфраструктуры Украины. Массированная ракетная атака РФ стала ответом на организованные 2 марта террористические акции в Брянской области. Как пояснили в Минобороны, все назначенные цели были поражены.